Ciclismo Italia Pinarello Q36.5 Pro Team

Il campione europeo mtb XCO Tom Pidcock sarà nuovamente il capitano del Pinarello – Q36.5 Pro Cycling Team. Q36.5, marchio italiano leader nell’abbigliamento tecnico per il ciclismo ad alte prestazioni, presenta il nuovo kit ufficiale del Pinarello – Q36.5 Pro Cycling Team per la stagione 2026, confermando il proprio ruolo centrale nello sviluppo dell’abbigliamento da gara ai massimi livelli del ciclismo professionistico.

La collaborazione con il team continua a rappresentare un elemento chiave nel percorso di ricerca e sviluppo di Q36.5, permettendo di testare e perfezionare i prodotti nelle condizioni più esigenti del ciclismo professionistico. Il kit 2026 evolve il design introdotto nel 2025, proseguendo l’integrazione della distintiva Q-Lab texture e introducendo una palette cromatica dal carattere premium e sofisticato.

Il kit di gara comprende capi avanzati come la maglia Gregarius Clima Pro Cycling Team Jersey e i pantaloncini Dottore Pro Cycling Team Bib Shorts e Gregarius Pro Cycling Team Bib Shorts, oltre ad una selezione completa di accessori. Sono disponibili anche capi Replica del kit, come la maglia Gregarius Clima, i pantaloncini Dottore e Gregarius, e la T-shirt off-bike in versione colore Ocean Blue / White, sul sito di q36-5.com e nei migliori negozi di ciclismo.