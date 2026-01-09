Ciclismo Italia inizia la stagione su strada

La stagione su strada per i modenesi Luca Covili e Luca Paletti inizierà ad Altea con il tradizionale training camp invernale della Bardiani-7 Saber, la squadra che avrà ancora il Maurizio Vicini come responsabile dello staff medico. La squadra, composta da 23 atleti, avrà un programma intenso di allenamenti su strada dopo una preparazione sui tragitti di casa.

L’obiettivo è cercare la condizione ideale in vista dell’inizio delle gare, che verrà inaugurata con la classica Camp de Morvedre, proseguirà con il Gram Premio Castellon e si concluderà con la Classica Comunitat Valenciana. I 23 rider si alterneranno in queste gare, ma per Luca Covili l’obiettivo clou sarà il Giro d’Italia, con appuntamento con suoi tifosi alla tappa di Corno alle Scale. Covili ha colto un pregevole 18° posto nella classifica generale del Giro d’Italia, mentre Luca Paletti spera di disputare il suo primo Giro tra i professionisti.

Contemporaneamente, a Brugherio prenderanno il via i tricolori di ciclocross, che vedranno impegnati tra i master una decina di modenesi dello Spilla Team Spilamberto, con ambizioni da podio, e poi il Team Ale Colnago Modena con il campione uscente Gioele Bertolini, e tra le women l’elite Rebecca Gariboldi e le juniores Nicole Azzetti, Elisa Bianchi e Sara Paruta.