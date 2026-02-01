Ciclismo Italia

La rassegna iridata di ciclismo è iniziata in Turchia, con la partecipazione del veronese Elia Viviani nel ruolo di team manager delle Nazioni strada e pista. Viviani, che ha avuto una carriera esemplare con la Nazionale, ha sottolineato l’importanza di tenere alta l’asticella delle aspettative e di non accontentarsi dei risultati raggiunti.

Secondo Viviani, il supporto ai giovani atleti è fondamentale per creare i campioni del domani. Ha citato esempi di eccellenze nel presente, come Milan e Ganna, e ha sottolineato la necessità di prendersi cura dei talenti emergenti come Finn e Mattia Agostinacchio. Viviani ha anche evidenziato l’importanza di avere un contatto costante con gli atleti e di creare un punto di riferimento per la Nazionale tutto l’anno.

Inoltre, Viviani ha parlato della necessità di alzare l’asticella e di non dare niente per scontato. Ha sottolineato che ogni medaglia deve avere valore e che anche un quarto posto può essere importante per capire cosa va migliorato per andare sul podio la volta successiva. Ha anche evidenziato l’importanza della programmazione a lungo termine e di iniziare a pianificare per il futuro già adesso.

Viviani ha anche parlato della possibilità di interscambi con atleti di altissimo livello di altre discipline, come Gregorio Paltrinieri, per condividere esperienze e trovare nuove motivazioni. Ha sottolineato che il suo obiettivo è trasmettere ai giovani atleti la sua ambizione e di creare un percorso individuale e di gruppo per raggiungere i successi.