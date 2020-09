Non è in pericolo di vita

– Incidente a Parigi per l’ex campione del mondo di ciclismo su strada Joop Zoetemelk, 73 anni. L’olandese che conquistò la maglia iridata nel 1985, mentre cinque anni prima aveva vinto il Tour, è stato infatti investito da un’auto mentre andava in bicicletta nella regione metropolitana della capitale francese.

A rendere noto l’episodio sono state fonti della famiglia, precisando che l’ex iridato, ora ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita. Ha comunque riportato fratture a entrambe le gambe, e a un braccio. “Ha perso molto sangue, ma non rischia la vita”, ha commentato l’amico, ed ex collega, Bernard Thevenet, anche lui vincitore del Tour. Zoetemelk è stato uno dei due soli olandesi che siano riusciti a portare la maglia gialla fino a Parigi: come lui solo Jan Janssen nel 1967. In carriera Zoetemelk ha vinto anche la Vuelta nel 1979.