Ciclismo in tv Italia

Il ciclismo continua a essere uno sport molto seguito in tv, nonostante l’assenza di grandi campioni italiani. Secondo una rilevazione del portale specializzato Sport in Media, le tappe del Giro e del Tour sono tra i 100 eventi più seguiti sulle reti in chiaro. La corsa più seguita in chiaro è stata la penultima tappa del Giro d’Italia, con 2.477.000 telespettatori. Anche il Tour de France si difende bene, con tre tappe nella top 100, tra cui la 18ª tappa con 1.773.000 spettatori.

Le altre tappe del Giro d’Italia che hanno occupato un posto nella top 100 sono state la 15ª tappa con 2.169.000 spettatori, la 19ª tappa con 2.157.000 spettatori e la 14ª tappa con 2.136.000 spettatori. Il pubblico occasionale “scopre” il Giro d’Italia dalla fine della seconda settimana in avanti, lasciando agli appassionati più fedeli la prima metà di corsa.

Inoltre, le classiche monumento come la Milano-Sanremo e la Parigi-Roubaix hanno registrato un numero più basso di spettatori, con 1.488.000 e 1.105.000 persone che le hanno viste nelle fasi conclusive. Il settore femminile continua a crescere in termini di visibilità, ma i dati sono ancora piuttosto modesti, con il Giro Women che ha registrato una media di poco inferiore ai 580.000 spettatori. La gara in linea dei Mondiali femminile ha totalizzato 738.000 spettatori.