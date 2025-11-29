5 C
Ciclismo in Puglia

Ciclismo in Puglia

Domenica 30 novembre, presso il “PalaPalmiotto” di Giovinazzo, si terrà la manifestazione “Bike per tutti – la Festa del Ciclismo pugliese”, organizzata da Regione Puglia, Città di Giovinazzo, Federazione Ciclismo Italiana – Comitato Regionale Puglia, Puglia Challenge XCO e Challenge MTB XCP Puglia, con il supporto di Fondazione “Stefano Fumarulo”, AQP – Acquedotto Pugliese, #weareinpuglia, Vaimoo, Laurito Resort&Spa, Impregico, FFitness, C.R. Srl – Gruppo Casucci e Acmei, e con il quotidiano L’Edicola come media partner dell’evento. La manifestazione celebrerà l’energia, il talento e l’orgoglio della Puglia.

La sessione mattutina sarà riservata alla formazione per tecnici, società e genitori, con la partecipazione di Marco Velo, Commissario Tecnico della Nazionale Femminile di Ciclismo, che curerà la formazione tecnica specialistica. La psicologia dello sport sarà illustrata dalla Campionessa Mondiale Marta Bastianelli e dalla dott.ssa Francesca Tibaldi, Triatleta e Psicologa dello sport FIPsiS Puglia.

Un incontro sarà finalizzato alla promozione del paraciclismo e al rafforzamento del dialogo tra istituzioni e società sportive, con l’obiettivo di favorire l’inclusione delle persone con disabilità nella pratica del ciclismo, e sarà impreziosito da Antonio Gianpietro, Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, e dagli olimpionici Luca Mazzone e Carlo Calcagni.

Dopo la pausa enogastronomica, nel pomeriggio si procederà con le premiazioni di atleti, club e dirigenti che hanno dato un contributo fondamentale all’annata ricca di successi e soddisfazioni dell’intero movimento. Saranno omaggiate società, Master e categorie UCI del Challenge XCP MTB Puglia Marathon e Mediofondo, società e atleti del Challenge XCO Puglia.

