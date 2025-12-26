Ciclismo in Abruzzo Memorial Bruno Di Fabio

Il Memorial “Zio” Bruno Di Fabio è un appuntamento ciclocrossistico di rilievo che si svolgerà a Guardia Vomano. La quarta edizione di questo evento è organizzata dal Capone Cycling Team del presidente Daniele Capone e occuperà l’intera mattinata di sabato 27 dicembre con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Notaresco e la collaborazione tecnica della UISP regionale abruzzese.

L’evento è dedicato a Bruno Di Fabio, un ex ciclista e fotografo appassionato che ha immortalato le gesta di numerosi atleti nel panorama abruzzese. La gara vale come quinta prova del Master Ciclocross UISP Marche-Abruzzo e come prova unica per l’assegnazione del Campionato Provinciale UISP di Teramo.

Sono in palio anche una combinata speciale che lega questa manifestazione con il Gran Premio FiberPasta, in programma il giorno seguente a Grottazzolina. La combinata, intitolata “Da Guardia Vomano a Grottazzolina: un viaggio nell’amicizia e nello sport”, premia chi partecipa a entrambe le gare.

A Guardia Vomano sono attesi almeno 70 atleti provenienti da Abruzzo e Marche, con due partenze in programma: una alle 10:00 per le categorie master e una alle 11:00 per le categorie amatoriali. I partecipanti dovranno ritrovarsi alle 8:30 presso gli impianti sportivi per la verifica delle iscrizioni. Le premiazioni saranno assegnate ai primi tre di ogni categoria e alla società più numerosa. Il Memorial Zio Bruno Di Fabio rappresenta un’occasione importante per ribadire l’impegno dell’organizzazione del Capone Cycling Team e per ricordare un grande appassionato e amico del ciclismo.