In viaggio in bici con altri quattro amici da Filottrano, in provincia di Ancona, a Roma per sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale di chi pedala, con arrivo il 25 settembre in tempo per il compleanno di Michele Scarponi. Lo ha iniziato oggi il fratello minore, Marco, per continuare a puntare l’indice -cosa che fa dalla morte del campione di ciclismo, travolto in allenamento da un furgone- con la sua Fondazione dedicata all'”Aquila di Filottrano” e raccogliere fondi per la partecipazione nel nome di Scarponi al Giro-E che si correrà sulle strade del Giro Rosa, portando una volta di più il nume di Michele in una competizione. Il viaggio è cominciato oggi, ed è accompagnato da una lettera aperta che Marco ha scritto a Michele.

Fonte