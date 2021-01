“Quando dissi a papà che mi sarei candidata alla presidenza della Federciclismo abbassò gli occhi e disse: ‘sono orgoglioso di te. Ma noi difficilmente ci adeguiamo al compromesso, sarà difficile arrivare'”. Inizia così la conversazione con Norma Gimondi, avvocato e figlia dell’indimenticabile Felice, che oggi torna a correre per la nuova gestione della Federciclismo -elezioni a fine febbraio- ma non più come candidata alla presidenza come nel 2017, quando sfiorò la vittoria, ma come vicepresidente: stavolta a fianco di Silvio Martinello, oro ad Atlanta ’96 nella pista e cinque volte campione del mondo della specialità, oggi commentatore televisivo.

