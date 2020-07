Cattaneo: “Felici per aver salvaguardato l’evento”

– Sarà la cittadina francese di Plouay ad ospitare, dal 24 al 28 agosto 2020, gli Europei di ciclismo su strada 2020. La decisione è stata presa dall’Uec, l’Union Européenne de Cyclisme. Situata nel cuore della Bretagna, nel distretto del Morbihan, Plouay da sempre è profondamente legata al ciclismo: ha ospitato 80 edizioni della Bretagne Classic Ouest-France, gara inserita nel calendario Uci, il GP de Plouay-Lorient femminile e i Mondiali su strada del 2000. Il programma della rassegna continentale prevede tutte le prove a cronometro nella giornata di apertura (lunedì 23 agosto) e a seguire le gare in linea con la prova uomini elite mercoledì 26 agosto. Questo consentirà ai corridori dapprima di partecipare ai rispettivi campionati nazionali, in programma nella maggior parte dei paesi europei il 23 agosto, e poi di raggiungere Nizza per la partenza del Tour de France.

“In una stagione particolarmente travagliata a causa dell’emergenza Covid-19 – ha dichiarato Rocco Cattaneo, Presidente dell’Uec – poter disputare i Campionati Europei su strada rappresenta indubbiamente un motivo di soddisfazione ed orgoglio. Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero abbiamo lavorato intensamente per cercare di salvaguardare, per quanto possibile, gli eventi programmati e dopo lo spostamento del Campionato di Trento al 2021, abbiamo avviato una serie contatti proprio per non perdere quello che è il nostro evento di maggior richiamo. Abbiamo trovato negli organizzatori del Comitè des fêtes de la ville de Plouay, ai quali va il nostro ringraziamento, un gruppo di grandi appassionati preparati e professionali che, grazie ad una comprovata esperienza a livello organizzativo in eventi di primissimo piano, rappresentano una garanzia per il successo del Campionato Europeo che quest’anno avrà una sinergia molto stretta con la Bretagne Classic Ouest-France, in programma martedì 25 agosto”. La Uec sta già definendo un protocollo sanitario ed organizzativo sulla base delle direttive delle autorità competenti, della Prefettura del Morbihan, dell’Uci e della Federazione francese.