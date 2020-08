Settanta chilometri di fuga solitaria e grande vittoria per il campione d’Italia Davide Formolo nella terza tappa del Criterium del Delfinato. Il corridore veronese ha scavalcato il Col de la Madeleine e la salita finale di Saint-Martin de Belleville, salvando 33″ di vantaggio sul gruppo guidato dalla maglia gialla Primoz Roglic. Si tratta del quarto successo in carriera per il 27enne delle Uae-Emirates, il primo in maglia tricolore, in pratica all’ultima occasione possibile: domenica 23 Formolo metterà in palio il titolo vinto un anno fa in val di Taro. Resta invariata nelle parti alte la classifica con Roglic che conduce con 14″ su Pinot (terzo di giornata), 20″ su Buchmann, 24″ su Guillaume Martin. Ancora in sofferenza nel finale Egan Bernal, che ha perso altri 9″ da Roglic e ora è 7° a 31″. 5 minuti di ritardo per Geraint Thomas, ancora alla deriva Chris Froome. Domani arrivo in salita a Megeve dopo cinque Gpm.











Fonte