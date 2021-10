“Non c’è alcuna garanzia di poter vincere un altro Tour, un quinto Tour, dopo quello che è successo e quello che ho passato. Lo so, ma rimane il mio obiettivo. Questo è ciò che mi spinge a dare il 100%”. Lo dice Chris Froome in un’intervista al sito specializzato Cyclingnews. Froome attribuisce un grande ruolo all’incidente subito nel 2019 nel Delfinato: “la sofferenza ha dato più prospettive alla mia carriera e alla mia vita. Mi ha reso grato per la posizione in cui mi trovo. Ho avuto una seconda possibilità di essere un pilota professionista. So che non molti lo capiscono, quindi sono più grato che mai e questo mi ha dato la motivazione per tornare al mio vecchio livello”.





