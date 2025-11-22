6.1 C
Roma
sabato – 22 Novembre 2025
Sport

Ciclismo, doping e corruzione: le ombre sullo sport

Da stranotizie
Ciclismo, doping e corruzione: le ombre sullo sport

Il ciclismo è sempre stato un argomento di discussione quando si parla di doping. Recentemente, due ex velocisti, Mark Cavendish e Marcel Kittel, hanno espresso opinioni diverse sull’argomento. Kittel, che entrerà presto nello staff del progetto Unibet Rose Rockets, ha dichiarato di non credere che il ciclismo sia pulito, sostenendo che ci sarà sempre qualcuno che cercherà di ingannare il sistema.

Kittel ha anche rivisto gli inizi della sua carriera, quando il doping era un problema diffuso nel ciclismo. Ha ricordato come, quando è diventato professionista, c’erano già molte rivelazioni sul doping e molti tifosi erano delusi e arrabbiati. Il tedesco si è sentito capro espiatorio di un ciclismo malato a causa del doping.

Oggi, secondo Kittel, il ciclismo rischia di incappare in problematiche pericolose, non solo legate al sospetto che qualcuno bari, ma anche a causa degli stipendi alti che i corridori possono guadagnare, che potrebbero portare alcuni a cercare di avere una vita migliore attraverso mezzi illeciti.

Intanto, Jarno Widar ha parlato del suo programma per il prossimo anno, ipotizzando di partecipare a diverse corse, tra cui la Strade Bianche, la Freccia Vallone e la Liegi-Bastogne-Liegi, e poi di concludere la stagione con il Giro di Lombardia. La Vuelta sarà il suo primo Grande Giro.

Articolo precedente
Salute a Cremona
ARTICOLI CORRELATI
Sport

Europei di nuoto in vasca corta Polonia

Sport

Tennis a Bologna

Sport

Sport in Italia

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.