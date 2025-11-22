Ciclismo, doping e corruzione: le ombre sullo sport

Il ciclismo è sempre stato un argomento di discussione quando si parla di doping. Recentemente, due ex velocisti, Mark Cavendish e Marcel Kittel, hanno espresso opinioni diverse sull’argomento. Kittel, che entrerà presto nello staff del progetto Unibet Rose Rockets, ha dichiarato di non credere che il ciclismo sia pulito, sostenendo che ci sarà sempre qualcuno che cercherà di ingannare il sistema.

Kittel ha anche rivisto gli inizi della sua carriera, quando il doping era un problema diffuso nel ciclismo. Ha ricordato come, quando è diventato professionista, c’erano già molte rivelazioni sul doping e molti tifosi erano delusi e arrabbiati. Il tedesco si è sentito capro espiatorio di un ciclismo malato a causa del doping.

Oggi, secondo Kittel, il ciclismo rischia di incappare in problematiche pericolose, non solo legate al sospetto che qualcuno bari, ma anche a causa degli stipendi alti che i corridori possono guadagnare, che potrebbero portare alcuni a cercare di avere una vita migliore attraverso mezzi illeciti.

Intanto, Jarno Widar ha parlato del suo programma per il prossimo anno, ipotizzando di partecipare a diverse corse, tra cui la Strade Bianche, la Freccia Vallone e la Liegi-Bastogne-Liegi, e poi di concludere la stagione con il Giro di Lombardia. La Vuelta sarà il suo primo Grande Giro.