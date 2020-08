In principio fu semplicemente “L’Eroica”, di Gaiole in Chianti, chiamata così quando i 92 pazzi capeggiati da Giancarlo Brocci decisero di lanciarsi nell’impresa: 209 km sulle strade bianche delle colline senesi, neanche si fosse ai tempi di Binda. E per di più su bici rigorosamente rispondenti a criteri tecnico-meccanici che non potevano superare il 1987. Da allora (1997) l’Eroica è diventata un marchio internazionale, si corre anche in California e in Giappone (e Olanda, Spagna, Germania, Gran Bretagna), ha dato il via alla mania del gravel (“ghiaia”), metà abbondante delle bici che si vendono oggi sono dedicate allo sterrato, l’Uci pensa di creare un mondiale da correre sulle strade bianche, e proprio “Strade Bianche” è il nome della gara professionale che ha aperto la stagione del post Covid, inserita ai massimi livelli dello sport. Più che un semplice successo, un nuovo standard creato da un gruppo di anarchici toscani.

