Il tedesco Lennart Kamna ha vinto la quarta tappa del Giro del Delfinato, una frazione caratterizzata da cadute e ritiri. Tre dei primi quattro del Tour dello scorso anno hanno abbandonato la corsa. Il vincitore, il colombiano Egan Bernal, si è ritirato prima della partenza per problemi alla schiena. Una caduta in discesa dopo circa 30 chilometri è invece costata il ritiro dalla corsa all’olandese Steven Kruijswijk, terzo nel 2019 a Parigi, e al tedesco Emanuel Buchmann, quarto. Chi preoccua di più in chiave Tour è Kruijswijk, uno degli uomini chiave della Jumbo, alle prese con un problema alla spalla. Un’altra caduta, sempre in discesa, ha visto protagonisti Primoz Roglic, leader della classifica, e Thibaut Pinot. Entrambi sono ripartiti e hanno chiuso nel gruppo dei migliori.Il successo di tappa, il primo tra i professionisti, è andato al 23enne Kamna della Bora Hansgrohe, abile ad infilarsi nella fuga di giornata e a staccare gli avversari sulla salita finale precedendo di 41″ lo spagnolo David de la Cruz, terzo a quasi un minuto il francese Julian Alaphilippe. Domenica quinta e ultima tappa.