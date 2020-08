Non è la Sanremo di sempre, è stato il Covid a cambiarla, e assieme a lui la rivolta di un pugno di sindaci del savonese che la corsa, l’8 agosto, proprio non l’hanno voluta. Sarà forse (Rcs non esclude che il cambio possa avere un futuro) la prima Milano-Sanremo di una nuova epoca, con meno mare e più collina, più Piemonte e meno Liguria, il Colle di Nava al posto del Turchino, 299 km in tutto, con più dislivello, più incertezza, assai più caldo. Da Classica di San Giuseppe a corsa di agosto, alla cara vecchia Sanremo è capitato di migrare di mesi, ma comunque resta la prima delle Monumento, forse la più bella e, mai come quest’anno, la più attesa. Il ciclismo è tornato a pedalare davvero da una settimana ed ecco subito la corsa più lunga del calendario. “Non mi si addice, ma alle gare italiane io tengo in modo speciale” dice Vincenzo Nibali, vincitore in via Roma due anni fa, ora al via da Milano con la mano sinistra malconcia ma con la gamba frizzante. Nibali è la dimostrazione dell’imprevedibilità della Classicissima: possono vincerla tutti, dai velocisti agli uomini da corse a tappe, e l’anno scorso la vinse Julian Alaphilippe, che è un po’ tutto, velocista da gruppetto, uomo da gare di un giorno e forse anche corridore da Tour.





Il percorso

Si parte non di buon mattino come al solito ma alle 11.10 dal Castello Sforzesco di Milano. Si cerca di evitare un arrivo a Sanremo in piena canicola pomeridiana, e invece via Roma si accenderà solo intorno alle 18.30, poco più o poco meno, dipende dalla media oraria. Dopo un passaggio in Lomellina la corsa scende verso l’alessandrino e le Langhe. La prima salita è quella di Niella Belbo (quasi 20 km di falsopiano costante, su al 2% di media, non molto ma i velocisti suderanno). Dopo Ceva e Garessio, dal km 208, al confine tra Piemonte e Liguria, c’è il Colle di Nava, lungo a sua volta ma molto tenero, con rare punte al 5%. Discesa non banale verso Pieve di Teco e poi Imperia e innesto sul percorso tradizionale, negli ultimi 36 km, con Cipressa e Poggio prima della picchiata su Sanremo.





Le regole anti-Covid

Partenza e arrivo saranno a porte chiuse, come già alla Strade Bianche, con la sola eccezione per i componenti dei team e gli addetti ai lavori. La vera novità saranno invece le multe di almeno 400 euro ai tifosi che trasgrediranno il divieto di assistere alla corsa lungo il percorso. “Va bene chi si trova a passare, perché sta tornando a casa dopo essere andato a fare la spesa o per altri motivi, ma non ci si può accalcare alle transenne in attesa del passaggio degli atleti” ha detto il comandante della Polizia Municipale di Sanremo, Claudio Frattarola. Chi ci sarà dovrà, si spera, almeno indossare la mascherina. Il Poggio teoricamente dovrebbe essere del tutto privo di pubblico, anche se è difficilissimo immaginarlo così. Un mesto compleanno per la mitica salita tra le serre e gli ulivi, introdotta da Torriani nel percorso della Sanremo nel 1960.





I favoriti

Con negli occhi e nei pensieri quel che è accaduto al Tour di Polonia a Fabio Jakobsen dopo una caduta in volata a 80 orari (l’olandese è appena uscito dal coma ed è fuori pericolo anche se con numerose fratture facciali) e con l’assenza di chi ha causato quella caduta, il connazionale Groenewegen, a rischio squalifica da parte dell’Uci, si cerca di immaginare chi tra i velocisti possa riuscire a tenere sul nuovo percorso. Altro dettaglio da non sottovalutare: i corridori per squadra saranno solo 6 (27 i team, un’enormità). Sarà difficile controllare la corsa e chi punta alla vittoria, tra i velocisti, dovrà in pratica salvarsi con le proprie gambe. Uno di essi, il migliore in materia, è certamente Peter Sagan, mai vincitore a Sanremo nonostante due secondi posti e quattro piazzamenti al 4°. Un altro è il recentissimo vincitore della Milano-Torino Arnaud Démare, 1° a Sanremo nel 2016 in una volata confusissima. Wout Van Aert potrebbe imitare Alaphilippe 2019 e fare doppietta Strade Bianche-Sanremo, Mathieu Van der Poel si dice non spaventato dalla lunghezza del percorso, Caleb Ewan fu secondo dietro Nibali nel 2018, Michael Matthews è un osso durissimo, Sam Bennett vorrebbe ripiantare lo shamrock d’Irlanda in Riviera 28 anni dopo Sean Kelly, Gaviria vorrebbe essere il primo sudamericano a vincerla, Viviani è l’italiano più credibile e accreditato. Fin qui i velocisti, ma la corsa è apertissima, anche perché in pochi hanno visionato il nuovo percorso. Allora si può credere in un Nibali-bis, o nella prima di Trentin o in un’altra discesa kamikaze, come quella della Cipressa lo scorso anno, ma magari con più metodo, di Niccolò Bonifazio sulle sue strade di casa.







