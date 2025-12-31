9.6 C
Roma
mercoledì – 31 Dicembre 2025
Sport

Ciclismo Cremona

Da stranotizie
Ciclismo Cremona

I lettori di CremonaSport hanno eletto la Madignanese Ciclismo come miglior squadra. L’associazione sportiva dilettantistica di Madignano, paese del Cremasco, ma strutturata soprattutto nella città di Cremona, è la squadra che ha ottenuto più voti.

La Madignanese Ciclismo, team che compete a livello giovanile nel mondo del ciclismo, può vantare, tra le proprie fila, circa cinquanta atleti, dai 6 ai 16 anni. stato un anno particolarmente speciale, visto il secondo posto a livello nazionale nella categoria Esordienti a Squadre. Un risultato straordinario, ottenuto soprattutto grazie a Lorenzo Iazzi, giovane atleta di Cremona, che si è posizionato al primo posto in Italia.

La squadra di Madignano ha una storia importante, anche a giudicare dai giovani talenti che hanno indossato la maglia del team. Sono transitati nella Madignanese infatti, in età giovanile, Devid Garbelli, medaglia d’oro ai campionati europei su pista a Brno, e la pluricampionessa Federica Venturelli, specialista tanto su pista quanto su strada e con il ciclocross, oltre a tanti altri campioni, come Davide Maifredi e Kevin Bertoncelli.

Il Direttore Sportivo della Madignanese Ciclismo, Fausto Tomasoni, commenta: “Siamo molto soddisfatti del premio ottenuto – Siamo una piccola realtà, ci fa molto piacere questo riconoscimento anche per farci apprezzare meglio sul territorio, ma è una gratificazione anche per gli sponsor che credono in noi. Quest’anno abbiamo lavorato bene, ottenendo ottimi risultati anche a livello nazionale. Questo crea inevitabilmente attrattività, anche tanti altri ragazzi ci hanno chiesto di entrare nel team, visto che abbiamo le categorie Allievi e Juniores, una rarità sul territorio. Il percorso di Iazzi è stato incredibile, ha già molte richieste da altre squadre, ma al momento ce lo godiamo, almeno per i prossimi due anni”.

Articolo precedente
Vigilia di Capodanno e fresh start effect Italia
Articolo successivo
Concorso RIPAM Italia 2026
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.