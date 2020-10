L’edizione 2020 della Parigi-Roubaix, in programma il 25 ottobre, è stata annullata a causa dell’epidemia di Coronavirus. Lo hanno annunciato gli organizzatori della corsa ciclistica, l’ ASO. Il Covid-19 quindi ferma la ‘Regina delle Classiche’, che quest’anno avrebbe vissuto anche la prima edizione della prova femminile.

“Su richiesta dei prefetti e facendo seguito all’annuncio del ministro della salute Olivier Véran che ha inserito la zona di Lille in allerta massima, la 118 edizione della Parigi-Roubaix e la prima edizione della Parigi-Roubaix femminile che si sarebbero dovute svolgere il 25 ottobre prossimo non saranno organizzate -si legge nella nota-. Ringraziamo calorosamente le collettività e i partner della corsa che ci avevano seguito nel cambio di data, così come tutti coloro che, come noi, gioivano nel ritrovare la Regina delle Classiche anche in autunno. Diamo a tutti appuntamento all’11 aprile 2021 per celebrare nuovamente assieme il pavé del Nord, vero monumento della storia del ciclismo mondiale”.