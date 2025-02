Ciclismo a Salerno: tragedia causata da carico di ecoballe, un morto e un ferito grave

Tragedia a Salerno, dove un ciclista di 49 anni ha perso la vita e un altro ciclista è rimasto gravemente ferito. L’incidente è avvenuto quando un camion ha perso parte del carico di ecoballe, travolgendo un gruppo di ciclisti in via Frà Generoso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il servizio 118 e le forze dell’ordine. La strada è stata chiusa per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.

La notizia è in aggiornamento.