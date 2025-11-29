5 C
Cicerchia, legume dimenticato nelle Marche

Cicerchia, legume dimenticato nelle Marche

La cicerchia è uno dei legumi più antichi di cui l’uomo abbia memoria. La sua storia risale a 8mila anni fa in Mesopotamia e a 6mila anni fa nei Balcani, ma è soprattutto nell’Antico Egitto che divenne un alimento principe della tavola, utilizzato nella preparazione di focacce, pani e zuppe.

Ebbe secoli di gloria in Italia, dai Romani fino a dopo il Rinascimento, contribuendo a sfamare il popolo dalle carestie. La cicerchia è una pianta robusta, capace di crescere senza troppe cure in condizioni difficili e di adattarsi a siccità o freddo. Ricca di calcio e fosforo, contiene anche proteine e amidi, vitamina B1, B2 e PP e fibre.

Tuttavia, la cicerchia cadde in disgrazia e fu utilizzata come sassolini per arredare i presepi. Secondo Gianfranco Mancini, le motivazioni dell’oblio sono legate al fatto che era un legume povero commercialmente, con la buccia dura, un sapore meno delicato dei ceci, ed aveva un uso meno versatile rispetto ai fagioli.

Oggi, la cicerchia è ritornata in auge, in particolare nelle Marche, dove a Serra de Conti è Presidio Slow Food. La varietà di Serra de’ Conti si riconosce perché minuta e spigolosa, con colorazioni che vanno dal grigio al marrone chiaro maculato. Ha una buccia poco coriacea e un gusto meno amaro delle altre cicerchie.

La cooperativa agricola La Buona Usanza propone la cicerchia decorticata, sotto forma di farina, con i ceci in sfogliatine, e in zuppe pronte da cuocere. La ricetta segreta del Presidio prevede di lasciare a bagno separatamente 200 gr di cicerchia e 200 gr di fagioli e ceci, poi di far bollire fagioli e ceci e la cicerchia nel brodo vegetale. Il risultato è una crema dei fagioli e ceci, da versare nella pentola con olio evo, sedano, carota, cipolla e cicerchia, servita calda con dadini di pane tostato, erba cipollina, pepe e un filo d’olio evo. A Serra de Conti, la servono come una volta, in una pagnotta scavata di pane.

