“Quello trascorso è stato anche un anno di importanti investimenti tecnologici e di sforzi organizzativi sulla piattaforma RaiPlay, che ci hanno consentito di garantire il successo delle iniziative editoriali. RaiPlay è stata ulteriormente rafforzata ed estesa, sia a livello di infrastruttura centrale che in termini di sviluppo delle app per i device”. Lo ha sottolineato Stefano Ciccotti, Chief Technology Officer della Rai, durante la conferenza stampa organizzata per celebrare un anno della nuova RaiPlay, evidenziando i risultati di questi sforzi: “Siamo stati in grado di garantire la massima fluidità di fruizione di oltre 1 miliardo di video visti tra gennaio e ottobre 2020, con circa 28.000 files di contenuto multimediale prodotti al mese”.

Fonte