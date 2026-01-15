Ciccio Sultano e la sua Sicilia in cucina

Ciccio Sultano è uno chef che utilizza la Sicilia come linguaggio di riferimento e sistema di valori nella sua cucina. La sua cucina non è un insieme di immagini da evocare, ma una struttura culturale che orienta il suo lavoro. Sultano è nato a Torino da una famiglia siciliana e ha trascorso la sua infanzia a Gela e Vittoria, in Sicilia. Ha iniziato la sua carriera come cuoco in una pasticceria di Vittoria, dove ha imparato il valore della continuità e del metodo.

In seguito, ha lavorato in Germania e a New York, dove ha entrato nelle cucine di Lidia Bastianich. Queste esperienze gli hanno fornito strumenti decisivi come organizzazione, rigore e struttura del lavoro. Sultano è un autodidatta che non si è limitato al contesto locale, ma ha cercato di confrontarsi con altre realtà. Ha capito che una cucina profondamente territoriale può aspirare all’eccellenza solo se sostenuta da una macchina solida.

Nel 2000, Sultano ha aperto il Ristorante Duomo a Ragusa Ibla, dove ha costruito una delle esperienze gastronomiche più solide del Paese. La sua cucina lavora sulla memoria siciliana senza trasformarla in citazione, rileggendo ingredienti e ricette attraverso una tecnica contemporanea e una visione personale. Il riconoscimento è arrivato rapidamente e duratamente, con la prima Stella Michelin nel 2004 e la seconda nel 2006.

Sultano ha poi aperto I Banchi a Ragusa Ibla, un progetto autonomo che porta la sua idea di cucina dentro la dimensione del quotidiano. Il locale offre forno, cucina, pasticceria e bottega in uno spazio unico, dove la produzione è visibile e il rapporto con il pubblico è diretto. L’idea di “cucina educata” nasce qui, una cucina che non rinuncia alla complessità né alla qualità delle materie prime, ma che sceglie forme, prezzi e gesti accessibili.

In seguito, Sultano ha portato il suo lavoro fuori dalla Sicilia, aprendo Pastamara a Vienna e Giano a Roma. In questi progetti, non esporta una tradizione cristallizzata, ma un metodo: attenzione alla materia prima, rispetto per il territorio, capacità di lettura del contesto. La sua cucina è una cifra rara di equilibrio, colta ma non respingente, complessa ma chiara, ricca ma controllata. Non c’è nostalgia, né volontà di rompere con il passato, ma l’idea che la tradizione sia un materiale vivo, da usare con responsabilità.