Ciccio Riccio Summer Tour: Musica e Divertimento a Martina!

Il 21 giugno 2025 si svolgerà la Festa della Musica Europea presso il Parco Ortolini di Martina Franca (TA), con il “Ciccio Riccio Summer Tour”. L’evento inizierà alle ore 19:00 e offrirà musica dal vivo e un’area food fino a notte. Gli ospiti avranno l’opportunità di ballare e cantare le hit del momento, animate dai DJ di Ciccio Riccio. L’ingresso è gratuito e ci sarà un parcheggio interno disponibile.

L’evento si propone come una celebrazione del solstizio d’estate, accogliendo visitatori presso l’indirizzo Strada Padre Bonaventura 29, in un’atmosfera di festa e divertimento. Per ulteriori informazioni, è disponibile il numero di telefono 3389289555.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: iltaccodibacco.it