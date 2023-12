Cibo vietato al porcellino d’India: attenzione alla sua salute

Il porcellino d’India deve mangiare in modo sano ed ecco, quindi, qual è il cibo assolutamente vietato che può solo farlo stare male.

Uno degli animali domestici più apprezzati e ricercati, soprattutto dai bambini, è il porcellino d’India. Questo simpaticissimo roditore che arriva dall’America ha conquistato tutti con il suo carattere mite e docile.

L’alimentazione è fondamentale per mantenerlo in salute, quindi, oltre ai cibi consigliati è utile sapere qual è il cibo vietato al porcellino d’India per non incorrere in gravi problemi.

Di seguito, una serie di informazioni molto utili su che cosa dare o non dare da mangiare alla propria cavia. Naturalmente, per ogni informazione più specifica è opportuno rivolgersi al veterinario di fiducia.

Cibo vietato al porcellino d’India: cosa non dare assolutamente

Quando mangiano i porcellini d’India diventano ancora più adorabili. Ma non bisogna commettere l’errore di pensare che tutto va bene. Anche tra la frutta e la verdura, ad esempio, alimenti che possono mangiare, ci sono alcuni cibi che è meglio evitare.

Sono erbivori, quindi, hanno un’alimentazione basata su alimenti di origine vegetale. Gli altri alimenti non li digeriscono. Questo, però, non significa che possano mangiare tutti i vegetali.

L’elenco del cibo vietato al porcellino d’India è il seguente:

derivati animali

carne

cioccolata

caffè

sale

menta

cipolla

marmellata

zucchero

funghi

latticini

fiori

patate e patate dolci

edera

avocado

Lo zucchero provoca delle malattie molto gravi in questi animali. Possono soffrire di problemi intestinali o diventare addirittura ciechi. Inoltre, attenzione ad alcune erbe come l’edera. Questa è tossica, proprio come lo è per cani e gatti.

Cibi da dare in piccole quantità

Ci sono alimenti che è opportuno evitare del tutto e alimenti che, invece, in piccole quantità non sono dannosi.

I cibi da poter dare in piccole quantità sono questi:

pane

orzo

avena

semi

uva

prezzemolo

Piccolissime dosi di questi alimenti non provocano nessun disturbo nei porcellini d’India. Però, se dati in grandi quantità anche questo possono provocare dei disturbi.

Via libera, invece, a frutta come kiwi, fragole, albicocche, ciliegie, banane e mele. Possono mangiare anche prugne, arance, mandarini, pesche, mirtilli, pere, susine, meloni e angurie.

Attenzione ad alcuni elementi

Anche se quelli che abbiamo appena descritto sono frutti che i porcellini d’India possono mangiare in grandi quantità, ci sono delle informazioni da tenere sempre presenti.

Ad esempio, la mela è molto utile in caso di stitichezza o diarrea, in quanto agisce sulla flora intestinale regolarizzandola. Il kiwi, invece, ha effetto lassativo. Attenzione ad arance e mandarini che sono molto acidi, ma preziosi per la vitamina C.

Anche nel caso della frutta è bene appurare quali sono le giuste quantità da un esperto e non esagerare. Anguria e melone sono ottimi per l’idratazione, la banana per i sali minerali, l’ananas per migliorare la digestione e ridurre la produzione di gas intestinale.