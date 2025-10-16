21.3 C
Cibo sano e sanità in Piemonte: un menù da rivedere

Nel Piemonte, due assessori, Paolo Bongioanni e Federico Riboldi, hanno avviato una riforma della sanità concentrandosi sul cibo. Il progetto “Cibo sano, cura vicina” intende portare il chilometro zero negli ospedali, mentre i pazienti attendono settimane o mesi per visite e interventi.

Gli assessori affermano che non si tratta di un semplice “gioco di immagine”, ma di una vera e propria trasformazione del sistema. I reparti delle strutture sanitarie, invece di migliorare, si trovano in difficoltà. Si prevede che le mense ospedaliere diventino espressioni della gastronomia piemontese, offrendo prodotti locali come formaggi, carni e verdure.

Un comunicato stampa evidenzia temi come tracciabilità, stagionalità e qualità, senza menzionare medici, infermieri o strutture. La sanità regionale sembra trascurare questi aspetti essenziali per concentrarsi su iniziative gastronomiche.

Il progetto coinvolgerà anche associazioni agricole, mentre le ASL dovrebbero integrare i prodotti locali nei piani nutrizionali. Una “Cabina di Regia” coordinerà le attività, suscitando dubbi sulla sua efficacia.

La fase pilota inizierà nel 2025 ad Alessandria, Novara e Torino, con l’obiettivo di estendere il progetto alla rete sanitaria regionale. Tuttavia, mentre si cerca di realizzare un’esperienza gastronomica nei reparti, i cittadini attendono soluzioni concrete per i problemi di accesso alle cure, come visite mediche e pronto soccorso.

È quindi fondamentale garantire un sistema sanitario funzionante prima di incentivare iniziative legate all’alimentazione. La frattura tra i governanti e la realtà delle cure si fa sempre più evidente.

