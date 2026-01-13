Cibo per cani: impatto ambientale nel Regno Unito

Gli impatti ambientali dell’alimentazione dei cani sono significativi e in crescita a causa delle popolazioni canine in aumento e delle tendenze a nutrire con più carne di qualità. Il cibo per cani di alta qualità e ricco di carne può avere un’impronta di carbonio più grande rispetto a quello degli esseri umani.

Un studio delle università di Edimburgo ed Exeter ha analizzato l’impatto ambientale del cibo per cani e ha scoperto che i prodotti umidi, crudi e ricchi di carne sono associati a emissioni di gas serra notevolmente più elevate rispetto al cibo secco per cani. La produzione degli ingredienti utilizzati nel cibo per cani nel Regno Unito contribuirebbe a circa l’1% delle emissioni totali di gas serra del Paese.

Lo studio ha anche messo in luce forti differenze tra i vari prodotti, con gli alimenti per cani con l’impronta ambientale più alta che possono arrivare a emettere fino a 65 volte più gas serra rispetto a quelli con il punteggio più basso. L’uso di carne “nobile”, cioè di qualità destinabile al consumo umano, aumenta sensibilmente le emissioni, mentre l’impiego di parti meno richieste ma comunque nutrienti della carcassa contribuisce a ridurre l’impatto ambientale.

In generale, il cibo secco non etichettato come “grain free” risulta meno impattante rispetto alle alternative umide, crude o senza cereali. Per ridurre l’impronta ecologica, si consiglia di leggere attentamente le etichette e scegliere prodotti con una minore percentuale di carne di prima scelta. Un maggiore ricorso ad alimenti a base vegetale per cani potrebbe inoltre aiutare a ridurre le emissioni. I ricercatori sottolineano la necessità di una maggiore trasparenza e di una migliore etichettatura degli ingredienti degli alimenti per cani per aiutare i consumatori a fare scelte consapevoli.