Cibo per Cani Adulti Senza Glutine con Salmone – Natural Trainer Sensitive 12kg

Descrizione Prodotto

Confezioni da 3 e 12 kg

I prodotti contengono ingredienti di origine naturale, sono preparati con proteine, concentrati di frutta, cereali ed altri ingredienti selezionati dai nutrizionisti per fornire una alimentazione completa ed equilibrata. Questa linea di prodotti offre ai nostri amici a quattro zampe un’alimentazione gustosa ma allo stesso tempo bilanciata per aiutarli a mantenersi in salute in ogni fase della loro vita.

Recensioni dei clienti

4,6 su 5 stelle

Sapore

Salmone Anatra Agnello Maiale Salmone Agnello

Formati disponibili

12 kg 12 kg 3 kg 12 kg 3 kg 12 kg

Per te, che credi nella natura come fonte di scienza e salute, e che vuoi sempre dare il meglio ai tuoi amici a quattro zampe, esperti nutrizionisti hanno sviluppato Natural Trainer. Natural Trainer. L’unione tra natura e scienza.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 11,5 x 6,83 x 4,04 cm; 12 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 9 luglio 2019

Produttore ‏ : ‎ Affinity

ASIN ‏ : ‎ B07V5B8QHB

Numero modello articolo ‏ : ‎ 925253

Paese di origine ‏ : ‎ USA

Natural Trainer Sensitive No Gluten Cibo per Cani Adulti con Salmone – 12kg