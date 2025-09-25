17.6 C
Salute

Cibo italiano e salute: il segreto della dieta mediterranea

Mangiare cibo italiano è salutare e supporta l’economia delle aziende che esportano prodotti alimentari. Questo è stato sottolineato dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani durante un evento della Coldiretti, che si è tenuto in occasione dei lavori dell’Onu sull’agroalimentare italiano come esempio di longevità.

Tajani ha affermato che il cibo italiano è benefico per la salute. Ha fatto notare che non si può paragonare un piatto di spaghetti a un hamburger con ketchup. È fondamentale migliorare la comunicazione riguardo ai benefici della dieta italiana. La dieta mediterranea, in particolare, è un modello culturale importante per la salute, contribuendo a prevenire l’obesità e le malattie cardiache.

Riguardo ai dazi, il ministro ha affermato che non giovano all’agroalimentare. Ha tuttavia evidenziato come l’accordo sul 15% possa risultare positivo, poiché per altri prodotti provenienti da paesi diversi ci sono dazi molto più elevati rispetto a quelli imposti ai prodotti italiani.

Tajani ha fatto notare che il prodotto italiano, riconosciuto per la sua alta qualità, è apprezzato dai consumatori americani. Secondo lui, spendere 100 dollari per prodotti italiani o addirittura 115 o 120 dollari non cambia molto, poiché c’è un forte desiderio di gustare alimenti di alta qualità.

