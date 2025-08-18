Cibo e viaggi: il Lazio tra tradizione e nuove tendenze

Il cibo sta influenzando sempre di più le scelte dei viaggiatori. Questo emerge dal rapporto “Viaggio nel gusto. Le tendenze gastronomiche d’Italia, tra tradizione e cibo da strada”, realizzato dall’Osservatorio Telepass, grazie alla collaborazione tra Moveo, Seed Digital e Change Media. Il report analizza i trend di ricerca online degli ultimi 12 mesi per comprendere come il cibo incida sulla pianificazione dei viaggi.

Dal rapporto risulta che il Lazio è tra le regioni italiane più richieste per esperienze culinarie. Molti viaggiatori cercano piatti tipici da gustare, mentre altri, una volta tornati a casa, cercano online ricette per rivivere quei sapori. Tra le ricette laziali più cercate spicca la carbonara, con oltre 166.000 ricerche mensili, seguita dall’amatriciana e dalla cacio e pepe. Un’alternativa in crescita sono i maritozzi, dolci tipici della colazione romana, che hanno visto un incremento del 12% nelle ricerche, anche grazie alla loro popolarità sui social.

Le ricerche online non si limitano a soddisfare curiosità gastronomiche, ma spesso sono collegate alla pianificazione di viaggi per riscoprire sapori locali. Nel 2024, sono state registrate oltre 6,5 milioni di ricerche legate alla cucina regionale. Inoltre, nei primi mesi del 2025, c’è stato un aumento del 27% per le ricerche sulle sagre e dell’8% per i food tour.

Il report completo è disponibile su Moveo, il magazine digitale di Telepass dedicato a viaggi e stili di mobilità.