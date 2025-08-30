25 C
Roma
sabato – 30 Agosto 2025
Cibo e turismo: esplora l’Italia tra sagre e agriturismi

Cibo e turismo: esplora l’Italia tra sagre e agriturismi

Il cibo si conferma protagonista dell’estate, rappresentando la principale motivazione di viaggio e la maggiore voce di spesa per gli italiani in vacanza. Un’indagine di Coldiretti/Ixè rivela che più del 52% dei turisti ha scelto prodotti tipici come souvenir, superando gadget e artigianato.

L’indagine evidenzia come il cibo sia al centro delle vacanze, con oltre la metà degli italiani in viaggio che opta per specialità locali. Tra le più acquistate ci sono i formaggi, seguiti da salumi, vino, dolci e olio extravergine d’oliva. Questo si osserva in particolare durante l’ultimo weekend di controesodo, quando si assiste al passaggio tra chi rientra e gli 8,5 milioni di italiani pronti a partire a settembre, sfruttando prezzi in calo fino al 30% e minori affollamenti nelle località turistiche.

Settembre continua a vedere il mare come meta preferita, ma cresce l’interesse verso il turismo nella natura. Numerosi viaggiatori si dirigono verso montagne, parchi e campagne, dove possono partecipare alla vendemmia o cercare funghi. Secondo le stime di Coldiretti, si prevede che quasi 1 milione di presenze affollerà gli agriturismi il mese prossimo. Questa scelta combina relax e gusto, arricchita da numerose sagre enogastronomiche. Coldiretti descrive il turista che sceglie la campagna come un viaggiatore “lento” e responsabile, con un buon numero di stranieri, per lo più coppie, giovani e over 60.

