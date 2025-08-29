27.4 C
Roma
venerdì – 29 Agosto 2025
Viaggi

Cibo e Tradizioni: Viaggio nei Sapori di Italia e Austria

Da StraNotizie
NEWS

Il progetto CircaCibum, finanziato con 656mila euro dal programma europeo Interreg Italia-Austria, punta a valorizzare le produzioni tipiche delle aree transfrontaliere del Friuli Occidentale, del Bellunese e del Salisburghese. Attraverso il cibo, si intende raccontare l’identità di queste terre, con l’obiettivo di promuovere un turismo sostenibile e culturale. L’iniziativa è guidata dall’Università di Udine, in collaborazione con Montagna Leader, un gruppo d’azione locale.

La durata del progetto è biennale, con un valore complessivo di 821mila euro che comprende anche cofinanziamenti. Tra i partner figurano la Salzburg University of Applied Sciences, l’Università di Padova, l’Accademia italiana della cucina e la Fondazione agrifood & bioeconomy Fvg.

CircaCibum prevede la valorizzazione delle produzioni locali attraverso contenuti, strumenti digitali e occasioni di scambio per produttori, operatori culturali e turistici. Tra le attività pianificate ci sono: mappatura e digitalizzazione delle produzioni locali con la creazione di un “Museo virtuale del cibo”; organizzazione di eventi transfrontalieri esperienziali e culturali; promozione di un’offerta turistica innovativa e rafforzamento delle reti culturali e imprenditoriali.

Secondo Pier Giorgio Sturlese, direttore di Montagna Leader, il progetto mira non solo a valorizzare i prodotti tipici, ma anche a trasmettere la cultura e la passione delle comunità locali. Mauro Pascolini, referente di CircaCibum per l’Università di Udine, sottolinea l’importanza del cibo come rappresentazione delle comunità che preservano il paesaggio e le tradizioni.

Articolo precedente
Violenza Digitale: Le Giornaliste Tg1 Dicono ‘Basta!’
Articolo successivo
La presenza del drago blu in Spagna e i suoi rischi
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.