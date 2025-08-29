Cibo e Tradizioni: Viaggio nei Sapori di Italia e Austria

Il progetto CircaCibum, finanziato con 656mila euro dal programma europeo Interreg Italia-Austria, punta a valorizzare le produzioni tipiche delle aree transfrontaliere del Friuli Occidentale, del Bellunese e del Salisburghese. Attraverso il cibo, si intende raccontare l’identità di queste terre, con l’obiettivo di promuovere un turismo sostenibile e culturale. L’iniziativa è guidata dall’Università di Udine, in collaborazione con Montagna Leader, un gruppo d’azione locale.

La durata del progetto è biennale, con un valore complessivo di 821mila euro che comprende anche cofinanziamenti. Tra i partner figurano la Salzburg University of Applied Sciences, l’Università di Padova, l’Accademia italiana della cucina e la Fondazione agrifood & bioeconomy Fvg.

CircaCibum prevede la valorizzazione delle produzioni locali attraverso contenuti, strumenti digitali e occasioni di scambio per produttori, operatori culturali e turistici. Tra le attività pianificate ci sono: mappatura e digitalizzazione delle produzioni locali con la creazione di un “Museo virtuale del cibo”; organizzazione di eventi transfrontalieri esperienziali e culturali; promozione di un’offerta turistica innovativa e rafforzamento delle reti culturali e imprenditoriali.

Secondo Pier Giorgio Sturlese, direttore di Montagna Leader, il progetto mira non solo a valorizzare i prodotti tipici, ma anche a trasmettere la cultura e la passione delle comunità locali. Mauro Pascolini, referente di CircaCibum per l’Università di Udine, sottolinea l’importanza del cibo come rappresentazione delle comunità che preservano il paesaggio e le tradizioni.