Cibo e canzoni a Sanremo

Il festival di Sanremo presenta una varietà di riferimenti gastronomici nelle canzoni, dove il cibo viene utilizzato come soluzione ai problemi o come metafora per situazioni più ampie. Tuttavia, si tratta di un campionario limitato, con solo poche decine di canzoni che includono riferimenti gastronomici su migliaia di canzoni totali.

Il cibo è un tema importante anche al di fuori del palco del festival. Il mensile “Cibo” racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo e viene pubblicato l’ultimo sabato di ogni mese sull’app di Domani e in edicola. Ogni numero esplora un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti. Il tema del numero attuale è il “fantasma del natale presente”. Gli articoli di “Cibo” sono disponibili online e si possono trovare anche una newsletter gratuita a cui iscriversi.