Cibo e adolescenti in Italia: come è cambiata la dieta?

Negli ultimi anni, le abitudini alimentari di bambini e adolescenti hanno subito cambiamenti significativi. Secondo la Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), si evidenzia un ampio divario tra le raccomandazioni nutrizionali e ciò che i giovani realmente consumano.

Verdura e frutta, una volta sempre presenti, sembrano sparire dalle tavole. Quasi il 10% dei ragazzi non consuma affatto verdura, mentre il 7% rinuncia alla frutta. Anche il consumo di cereali integrali è preoccupante, con il 26% degli adolescenti che non li mangia mai, e il 14% ha eliminato latte e derivati, compromettendo l’apporto di calcio e altri nutrienti essenziali. Al contrario, il consumo eccessivo di carne è evidente: il 47% dei ragazzi la consuma più di tre volte a settimana, superando le quantità raccomandate.

La tradizionale dieta mediterranea, un modello di equilibrio alimentare, è ora in declino. La nuova piramide alimentare proposta dalla SINU pone alla base frutta, verdura, cereali integrali, legumi, olio extravergine d’oliva e acqua, invitando a un consumo quotidiano. In cima sono collocati alimenti come carni rosse e zuccheri, da consumare con moderazione. Questa struttura evidenzia che una sana alimentazione si basa su una cultura alimentare consapevole, che considera gusto, abitudini familiari e contesto sociale.

In quest’ottica, il disegno di legge n. 2378 mira a rendere obbligatoria l’educazione alimentare nelle scuole, partendo dall’infanzia fino alla secondaria. L’intento è quello di integrare l’educazione alimentare nel curriculum scolastico, con attività pratiche e collaborazioni con esperti. Le mense scolastiche dovranno offrire pasti sani, promuovendo un approccio nutrizionale, culturale e sociale, contribuendo a prevenire patologie legate all’alimentazione scorretta.