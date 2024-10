Cibo, con Philips Airfryer Combi Serie 7000: viaggio tra cucine regionali con 4 chef

Philips promuove un viaggio culinario alla riscoperta della cucina italiana regionale con la partecipazione di quattro chef rinomati, i quali reinterpretano piatti tradizionali utilizzando la tecnologia innovativa dell’Airfryer Combi Serie 7000. Questo modello, equipaggiato con un display intuitivo e un cestello XXL, offre 22 funzioni diverse per soddisfare ogni esigenza culinaria, rendendo le preparazioni più sane grazie all’uso minimo di olio.

I quattro chef hanno creato ricette simbolo delle loro regioni: in Lombardia, Alex Leone propone le Costolette di vitello alla Milanese e i Mondeghili, piatti che racchiudono la tradizione contadina locale. Passando alla Liguria, Eugenio Boer presenta i Tortelli del Barbajuan, ripieni di zucca e ricotta, un vero tributo alle ricette dell’entroterra. A Roma, Ciro Scamardella elabora un classico supplì con pomodoro montato e maionese aromatizzata, mentre Crescenzo Morlando offre carciofi ripieni, esaltando la bontà della mammola romanesca.

Nella preparazione, l’Airfryer Combi Serie 7000 risulta estremamente versatile: permette di scegliere facilmente temperature e tempi, garantendo risultati eccellenti in tempi rapidi. Anche la frittura tradizionale viene modernizzata attraverso l’uso di questo dispositivo, necessitando solo di un filo d’olio per raggiungere una croccantezza ottimale. Tra i piatti presentati ci sono anche le Cassatelle siciliane, sfoglie ripiene di ricotta e cioccolato, evocative di colazioni estive sul mare.

Gli chef si dicono soddisfatti delle prestazioni dell’Airfryer Combi. Morlando apprezza le sue dimensioni compatte e la tecnologia efficiente, mentre Boer sottolinea la velocità nella preparazione e il risparmio energetico. Leone evidenzia la costanza della temperatura e la capienza del cestello, e Scamardella afferma che è ideale per chi cerca di ridurre i tempi di cottura senza sacrificare il sapore.

In aggiunta alle ricette dei chef, l’Airfryer Combi Serie 7000 interagisce con l’app gratuita HomeID, fornendo ulteriori spunti culinari. Accompagnata da un’altra novità, l’Airfryer Serie 3000 con doppio cestello, Philips offre soluzioni pratiche per preparare pasti completi. La facilità di pulizia degli apparecchi, lavabili in lavastoviglie, completa l’offerta per un utilizzo semplice e intuitivo.