Cibi ultra trasformati e salute: l’Italia promuove la dieta mediterranea

Il tema dei cibi ultra trasformati è al centro del dibattito sia in Italia che a livello internazionale. Questi prodotti industriali, ricchi di additivi, zuccheri e grassi poco salutari, devono essere consumati con moderazione, poiché il loro uso crescente è correlato a un aumento delle malattie croniche non trasmissibili, come obesità, diabete e malattie cardiovascolari.

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha sottolineato questa questione durante il Forum Coldiretti a Roma. A livello globale, la lotta contro i fattori di rischio per le malattie croniche è una priorità per molte nazioni, con particolare attenzione alla diffusione dei cibi ultra trasformati. In vista del prossimo G20 Salute, i ministri stanno preparando una dichiarazione che mette in evidenza questa problematica.

L’Italia intende condividere la propria esperienza, promuovendo modelli alimentari sani, come la dieta mediterranea, e rafforzando l’educazione alimentare nelle scuole. Questo approccio mira a guidare i giovani verso scelte consapevoli e sostenere le filiere di qualità. L’obiettivo è proteggere la salute dei cittadini e valorizzare le tradizioni alimentari, unendo innovazione e responsabilità tra istituzioni, produttori e società civile.

La questione dei cibi ultra trasformati non riguarda solo la qualità degli alimenti, ma anche la sostenibilità dei sistemi sanitari, evidenziando l’importanza di affrontare questa sfida per garantire un futuro più sano.