Cibersicurezza UE rafforzata

Da stranotizie
Cibersicurezza UE rafforzata

Il nuovo “cybersecurity package” include una proposta di revisione del Regolamento sulla cibersicurezza che rafforza la protezione delle catene di approvvigionamento delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione dell’UE. Grazie a processi di certificazione semplificati, il provvedimento garantisce che i prodotti destinati ai cittadini europei siano sicuri fin dalla progettazione, agevola il rispetto delle normative vigenti e potenzia il ruolo dell’ENISA nel supportare gli Stati membri e l’Unione nella gestione delle crisi informatiche.

Il nuovo Regolamento mira a ridurre i rischi derivanti da fornitori di paesi terzi che presentano profili di criticità per la sicurezza. Viene stabilito un quadro normativo solido per la catena di approvvigionamento delle ICT, basato su un approccio armonizzato, proporzionato e fondato sull’analisi del rischio.

