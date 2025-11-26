Cibersicurezza Italia

10.3 C
La cybersecurity delle piccole e medie imprese italiane non dipende solo dalle risorse finanziarie disponibili, ma anche da come queste sono progettate, rese accessibili e strutturate nel tempo. Le misure pubbliche attuali sono veramente adeguate a proteggere le aziende dalle crescenti e sempre più sofisticate minacce informatiche? In che misura lo Stato accompagna concretamente queste imprese negli investimenti, spesso costosi, nelle infrastrutture di sicurezza?

Per capire come e quanto il sistema pubblico aiuta le aziende in questa transizione, Tinexta ha elaborato una mappa dettagliata dei contributi, finanziamenti e programmi dell’Unione Europea disponibili per rafforzare la cybersecurity aziendale. La mappa mostra che, sebbene parte della protezione dipenda dalla consapevolezza e dal riconoscimento delle email anomale, non è sufficiente senza investimenti in cybersecurity, come sistemi aggiornati, infrastrutture e gestione professionale.

Tra le misure pubbliche, spicca il nuovo maxi ammortamento 2026, che aumenta le deduzioni per i nuovi beni di capitale, inclusi software, sistemi e piattaforme per la protezione delle reti, dei dati e degli impianti. La misura prevede bonus decrescenti, ma con massima intensità per investimenti fino a 2,5 milioni di euro. Inoltre, il voucher “Cloud & Cybersecurity” di Mimit rimborsa fino al 50% delle spese per servizi cloud e soluzioni di sicurezza, con importi tra 4.000 e 40.000 euro per impresa e un budget di circa 150 milioni di euro, rivolto alle PMI e microimprese.

