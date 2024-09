Ciao Maschio: svelata la drag queen che prenderà il posto delle Karma B

Da quattro anni Nunzia De Girolamo conduce “Ciao Maschio”, un programma di interviste in seconda serata su Rai. Il format si distingue per l’intervento di una drag queen, che rende le interviste più leggere con battute e curiosità. Nella prima edizione, questo ruolo è stato ricoperto da Drusilla Foer, mentre negli ultimi tre anni è stato spettante al duo delle Karma B, formato da Mauro Leonardi e Carmelo Pappalardi. Ora, il testimone passerà a Maruska Starr, una drag queen già conosciuta per la sua partecipazione a programmi come “All Together Now” su Canale 5 e “Non Sono Una Signora” su Rai2.

Le Karma B hanno deciso di abbandonare “Ciao Maschio” per perseguire nuove strade professionali. Hanno spiegato che la loro visione della televisione è semplice: preferiscono impegnarsi in progetti che li entusiasmano, piuttosto che sentirsi vincolati alla visibilità. Nonostante apprezzino il riconoscimento ricevuto e il successo ottenuto durante la loro permanenza nel programma, sentono la necessità di cambiare e di cercare nuove sfide artistiche.

Le Karma B hanno espresso gratitudine per l’opportunità di lavorare a un programma che ha rischiato di rompere i confini tradizionali in Rai, rappresentando un passo importante per la visibilità delle artiste drag. Hanno condiviso l’orgoglio di essere state parte di un progetto che ha contribuito a un cambiamento culturale in televisione e hanno ribadito la loro volontà di restare fedeli alla loro identità artistica.

Maruska Starr, che ora subentrerà alle Karma B, avrà il compito di mantenere il tono vivace e ironico del programma e sarà una figura che potrebbe continuare a innovare nel format. La domanda rimane se sarà in grado di conquistare il pubblico e di seguire le orme delle precedenti interpreti, portando una nuova energia e freschezza a “Ciao Maschio”.

In sintesi, il passaggio da Karma B a Maruska Starr rappresenta non solo un cambiamento di facce nel programma, ma anche un’opportunità per esplorare nuove dinamiche e per dare voce a una pluralità di espressioni artistiche nella televisione italiana, continuando a sdrammatizzare e a intrattenere il pubblico con un tocco di colore.