Ciao Darwin, puntata Sport contro Divano – chi sono i capisquadra

Domani, venerdì 22 dicembre, Ciao Darwin andrà in onda con l’ultima puntata della prima parte della nona stagione. La seconda metà andrà in onda il prossimo anno a partire dal 12 gennaio e continuerà fino a fine febbraio. Nel corso della quinta puntata vedremo sfidarsi due categorie che già in passato avevano avuto modo di giocare: Divano contro Sport, ovvero i polentoni contro gli sportivi.

Una sfida già vista in passato: nel 2010 con Lochness contro Fitness (capitanati rispettivamente da Massimo Boldi e Clemente Russo) e nel 2016 con Bucatini contro Integratori (capitanati rispettivamente da Francesca Cipriani e Maddalena Corvaglia). Quest’anno a capitanare le due squadre saranno il comico Sergio Friscia (per il team Divano) e l’ex calciatore nonché ex vippone Andrea Maestrelli (per il team Sport).

Ascolti 2023 | Ciao Darwin

1^ puntata (Angeli contro Demoni): 3.987.000 telespettatori, 25% di share

2^ puntata (Melodici contro Trapper): 3.396.000 telespettatori, 22,1% di share

3^ puntata (Lavoratori contro Influencer): 3.279.000 telespettatori, 21,7% di share

4^ puntata (Scienza contro Occulto): 2.754.000 telespettatori, 20% di share

Ciao Darwin, Sonia Bruganelli: “Patriarcato? Ma va”

“Il nemico è Ciao Darwin adesso? Non è vero. E’ un varietà dove uomini e donne fanno varie prove e tra queste c’è anche una prova estetica. Allora, far vedere bellezze di questo genere è qualcosa di male? Non vedo dove sia la strumentalizzazione. Ciao Darwin è dichiaratamente uno show per cui siamo tutti d’accordo. Stiamo facendo uno spettacolo, un varietà. Noi contrapponiamo due fazioni opposte e le esasperiamo proprio perché poi vogliamo dimostrare che le persone sono tutti uguali. Molti non sanno che dire e strumentalizzano la trasmissione parlando di patriarcato”.

E ancora: