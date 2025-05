Ciao Darwin: Paolo Bonolis e la telefonata di Berlusconi

“Ciao Darwin”, uno dei programmi di punta di Canale 5, ha chiuso nel 2024 per decisione di Paolo Bonolis, visibilmente commosso nel finale dell’ultima puntata. In un’intervista con Giacomo Poretti, Bonolis ha condiviso dettagli su un episodio mai trasmesso, originariamente ideato durante la presidenza di Silvio Berlusconi. L’idea prevedeva uno scontro tra i “Papa Boys” e le “Papi Girls”. Tuttavia, Berlusconi chiese di accantonare questo tema, invitando Bonolis a rinunciare all’idea.

Bonolis ha descritto “Ciao Darwin” come un programma che ha affrontato tematiche controverse, come il confronto tra diversi gruppi sociali. Ricorda una delle puntate più difficili, che vedeva contrapposte le “attrici d’arte drammatica” e le “attrici del cinema per adulti”. Questa puntata, pur essendo intrigante, richiese un servizio d’ordine intensificato a causa dell’atmosfera accesa in studio.

Il conduttore ha inoltre riflettuto sulla natura della trasgressione e della provocazione, sottolineando quanto sia importante regalare sorrisi e praticare la gentilezza, che ritiene fondamentale nei giorni nostri. La sua visione del programma è chiara: regalare allegria è uno dei più grandi doni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it