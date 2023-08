Ciao Darwin e Grande Fratello: i nuovi spot televisivi

Mediaset quest’anno ha deciso di andare al risparmio e dopo gli spot low cost di Bianca Berlinguer e di Myrta Merlino (rispettivamente per Rete4 e Canale 5), ecco arrivati anche quelli di Ciao Darwin e del Grande Fratello.

Se dodici mesi fa avevamo Alfonso Signorini intento a fare provini a celebrità del calibro della Regina Elisabetta (era sempre viva all’epoca), Lady Gaga e Johnny Depp per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, quest’anno lo spot è un susseguirsi di immagini di repertorio fra GF e GFVip con la voce che ne annuncia il ritorno a settembre.

“Sta per riaprirsi la porta rossa e quest’anno l’ingresso è aperto a tutti, nessuno escluso. Al Grande Fratello l’importante è dare voce alle emozioni con nuove storie tutte da vivere e da raccontare. Grande Fratello, sempre su Canale 5!”

Eccolo:

Ciao Darwin, lo spot con le immagini di repertorio

Non da meno quello che annuncia il ritorno di Ciao Darwin, quest’anno diviso in prima parte (in onda in autunno) e seconda parte (in onda in primavera). Anche qua un collage di immagini di repertorio al grido di ITALIANIIII!