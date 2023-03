Ciao Darwin 2023, le squadre e una caposquadra: “Viene dal GFVip”

Ciao Darwin tornerà in autunno con Paolo Bonolis e questa settimana Sonia Bruganelli, intervistata da Vanity Fair, ha parlato della trasmissione e rivelato una caposquadra che vedremo all’opera.

“Dico solo che nella prima puntata di Ciao Darwin una delle due capo-squadre sarà proprio Giulia Salemi. La cosa bella del GF è che ogni tanto mi lascia delle persone che poi ho il piacere di far lavorare nelle mie produzioni”. E ancora: “Di cosa mi occupo a Ciao Darwin con la mia società? Di tutto: la selezione del corpo di ballo per la sigla iniziale, le prove, i costumi, i concorrenti che vengono cercati dalla redazione in giro per l’Italia, la costruzione del Genodrom, le scenografie, la sartoria. L’aspetto che mi intriga di più è la selezione del materiale umano. […]. È un programma che funziona ancora adesso perché è moderno: Maurizio Costanzo, che è stato anche il mio professore a Scienze della Comunicazione, all’epoca era il direttore di Canale 5: fu lui a dare l’ok. Solo un pioniere come lui poteva dire di sì”.

Ciao Darwin, quali sono le squadre?

Ma quali sono le squadre che si sfideranno nell’edizione 2023 di Ciao Darwin? A spoilerarle è stato Il Giornale di Sicilia che ha svelato alcuni profili che la produzione sta cercando.

“La produzione sta cercando cantanti e musicisti melodici; mamme over 40; modelli e modelle; persone di fede; tradizionalisti; taglie forti uomo/donna; pigri; gamers; gente che pratica occultismo, olismo, esoterismo; ghiottoni e lavoratori della ristorazione locale e popolare; traditi in amore; persone stravaganti e anticonformiste“.

Non è difficile da credere, quindi, che potremmo vedere sfidarsi single vs MILF; credenti vs atei; taglie forti vs sportivi; ristoratori vs clienti; cornuti vs traditori ecc ecc..