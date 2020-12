Una pandemia mondiale, una quarantena durata mesi, i ‘ce la faremo’ gridati dal balcone, l’Italia divisa in zone colorate: se del 2020 ne siete pieni (più addirittura di Arianna David nei confronti di Maria Giovanna Elmi) allora “Ciao 2020, io esco!” è lo show che fa al caso tuo.

Se vuoi dire addio al 2020 (e dare un sonoro benvenuto al 2021) in grande stile a suon di trash, “Ciao 2020, io esco” è ciò di cui hai bisogno.

Un evento streaming LIVE durante la serata di Capodanno (sorry, Amadeus) che ripercorrerà il meglio del peggio del 2020 con molteplici ospiti, vip in collegamento, giochi e pure la rivelazione dei vincitori dei Biccy Awards 2020.

Staremo tutti in casa per il nostro bene, ma facciamolo con stile.

