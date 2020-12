A Capodanno, come già saprete, su questo portale andrà in onda uno speciale in streaming in cui saranno annunciati anche i vincitori dei Biccy Awards 2020 dal titolo Ciao 2020, io esco.

Uno show (nei prossimi giorni vi svelerò ulteriori dettagli) che sarà condotto da Soleil Sorge, la più bitchy che abbia trovato in circolazione.

Nel suo studio si collegheranno numerosi ospiti che ‘entreranno ed usciranno’ virtualmente mantenendo uno spirito leggero e goliardico. Insomma, la giusta alternativa se non volete vedere anche a Capodanno il faccione di Signorini.

«Sono felice di essere stata scelta per condurre l’evento in streaming Ciao, 2020 io esco – ha confessato fra le pagine di Giornalettismo – Molti non lo sanno, ma per me è il ritorno al mio vero lavoro. Ho iniziato nel 2014 per tre anni in un programma sportivo per il canale Roma Channel. Oggi di occasioni ce ne sono poche. O fai un reality (già dato “Isola dei famosi”, ndr) o partecipi a talk leggeri. Il mio sogno è condurre. Parlo correttamente Italiano, Inglese e Spagnolo e sto studiando il Russo. Questa volta me la godo».

“Ciao 2020, io esco”: parla Soleil fra le pagine di Giornalettismo

Soleil, quali premi verranno assegnati?

«Non posso rivelare tutto. Vi dico i tre più curiosi: il premio “Wow che caldo” per il più manzo dell’anno, poi il “Premio Arianna David”, ovvero la litigata più forte dell’anno televisivo e il premio “Caffeuccio” dedicato a chi si è “dedicato” frecciatine a distanza in modo feroce (sorride, ndr)».

Quanti ospiti ci saranno?

«In collegamento avremo un mix di personaggi. Ex concorrenti dei reality, influencer tra le più cattive del web. Ci sarà un momento musicale e una sorpresa, che non posso svelare, sempre con al centro i personaggi protagonisti di questa annata».

Lei sarà sola in studio?

«Sì. Ma la cosa non mi spaventa: ovviamente saremmo tutti tamponati seguendo le esigenze dettate dall’emergenza Covid_19».

Quale premio avrebbe voluto vincere?

«Miglior conduttrice dell’anno senza aver mai condotto (scherzo, ndr). Ambisco fortemente al premio “Valeria Marini” ovvero il premio “Ma chi sei?”».

In collegamento ci sarà qualche suo ex famoso?

«A me non risulta, ma se dovessero esserci, gli ricorderò quei capodanni in cui lui giocava alla Play invece di far l’amore con me (sorride, ndr). Però so che ci saranno ex colleghi o colleghe dell’Isola dei famosi».

Chi invece le piacerebbe premiare ma non c’è?

«Ho provato a contattare Leo, Leonardo Di Caprio, ma quella sera ahimè è occupato. Sono pazza di lui. E mi sarebbe piaciuto aver Tommaso Zorzi anche in studio. Ci saremmo divertiti ma non è detto che in qualche modo ci sia… non posso aggiungere altro».

E voi, ci guarderete a Capodanno?