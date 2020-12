Ciao 2020 io esco è finalmente realtà!

Dalle 23.30 fino alle 2:00 di notte andrà in onda in diretta Ciao 2020 io esco, il primo live streaming di Biccy.it con moltissimi ospiti, tantissimi interventi, collegamenti in diretta, video messaggi, spezzoni comici, parti più impegnate (qua un grazie a Vladimir Luxuria che ci ha regalato un lungo intervento sull’importanza del DDL Zan che arriverà al Senato nelle prossime settimane) e vari disturbatori.

Il trash non mancherà, fidatevi.

Da Katuxa Close a Wanda Fisher (che ci regalerà due esibizioni in perfetto stile Capodanno in lockdown), passando per il comico Daniele Gattano fino all’oroscopo di Mario Perfetti. Da segnalare anche numerosi collegamenti in diretta col Grande Fratello Vip con gli esclusi Sonia Lorenzini, Enock Barwuah e Guenda Goria e con i parenti Giada De Blanck e Gaia Zorzi.

Ci sarà anche l’intervento musicale di Pago, le disturbatrici Deianira ed Eliana, ma anche l’atteso incontro/scontro fra Soleil e Luca Vismara, gli scoop di Gabriele Parpiglia, gli interventi di Arianna David e Lucia Bramieri, i video di Adriana Volpe e Andrea Denver, gli auguri di buon anno di Mara Venier ed anche una sorpresa di Federico Fashion Style.

Un saluto anche da parte di Edoardo Ercole, di Antonella Mosetti e di Veronica Satti che si mostrerà per la prima volta con la fidanzata SweetDisposition. Da non dimenticare, infine, Jerry Calà e Claudio Cecchetto: che capodanno sarebbe altrimenti?

E non sono gli unici, ma per scoprire la lista completa dovrete vedere l’evento in diretta.