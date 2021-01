Un salvadanaio pieno di soldi, ma soprattutto di affetto. È la sorpresa organizzata da Cristian De Filippis, il gestore di un bar di Ciampino, in provincia di Roma, per John, un signore nigeriano che da anni si occupa di tenere pulite le strade della città in cambio di qualche moneta e che ora potrà tornare nel suo Paese per dare l’ultimo saluto alla madre morta da poco.

“In sei anni non l’ho mai visto chiedere nulla – racconta al telefono con Repubblica il titolare del Geff Café – È sempre educato e ha un sorriso per tutti nonostante i problemi. Per questo quando un giorno l’ho visto piangere fuori dal bar mi sono stupito. Aveva appena saputo della morte della madre e mi aveva spiegato che non aveva i soldi per rientrare in Nigeria e salutarla per l’ultima volta”.

De Filippis ha deciso subito, sul bancone ha esposto un grosso salvadanaio di coccio. Obiettivo: recuperare il denaro per un volo andata-ritorno. Per dare risalto all’iniziativa, ha pubblicato un post su Facebook e invitato chiunque a donare. Nessun crowdfunding su Internet, ha fatto alla vecchia maniera.

“Non pensavo avrebbe funzionato”, dice emozionato il barista. Invece le offerte hanno superato ogni aspettativa. Per John sono arrivati in molti, anche da altri paesi dei Castelli Romani.

Così si è arrivati al grande giorno, quando davanti a John è comparso il salvadanaio di coccio. Nel video John all’inizio sembra non capire. Gli gridano di romperlo e lui timidamente ci prova, finché, spronato dai presenti, sferra il colpo decisivo. Il coccio si frantuma e tutto diventa più chiaro. Il tavolo si riempie dei soldi della colletta e dei pezzi di solidarietà di una comunità intera. John scoppia in un pianto disperato, inconsolabile.

“La prima cosa che ha fatto è stato baciare la foto della madre – conclude il gestore – e finalmente ora, dopo le lacrime, l’ho visto sorridere di nuovo. In fondo basta poco per aiutarsi l’un l’altro”.