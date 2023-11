Ciambellone in friggitrice ad aria (soffice e goloso, pronto in 30 minuti!)

Il Ciambellone in friggitrice ad aria è un dolce da credenza squisito, versione veloce del Ciambellone classico. L’impasto della nonna di farina, uova, latte, senza burro, viene versato nello stampo a ciambella, infine però, il Ciambellone cuoce direttamente nel cestello della friggitrice ad aria, dove senza preriscaldare, diventerà soffice, alto e goloso, perfettamente cotto sia sotto che sopra, con la tipica granella di zucchero in superficie ! Insomma stessa bontà di quello tradizionale ma nella metà tempo! Tanto che sarà pronto da servire in tavola in 30 minuti!

Dopo il successo di Muffin in friggitrice ad aria, Torta di mele e Plumcake cotti con questo nuovo strumento, ho voluto sperimentare un Ciambellone friggitrice ad aria.

Detto fatto, il tempo di mescolare gli ingredienti e in soli 18 minuti di cottura era già sul piatto da portata! Con la stessa metodica potete cuocere anche il Ciambellone bicolore oppure il Ciambellone al cioccolato. Unica attenzione, utilizzate lo stampo delle dimensioni giuste per il cestello. Nel procedimento trovate tutti i consigli utili per non sbagliare e realizzare un Ciambellone con friggitrice ad aria perfetto!

Ottimo per colazione da solo oppure da gustare inzuppato nel latte, per accompagnare il caffè ; da gustare a merenda, accompagnato da una deliziosa Cioccolata calda!

Ricetta Ciambellone in friggitrice ad aria

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 10 minuti 20 minuti 30 minuti

Ingredienti

Quantità per 4 persone – 1 stampo da 18 / 20 cm – Friggitrice ad aria che consiglio 180 gr di farina

90 ml di olio di semi (oppure stessa quantita di burro fuso )

3 uova taglia piccola (oppure 2 grandi )

60 gr di latte a temperatura ambiente

arancia (buccia grattugiata)

limone (buccia grattugiata)

semi di 1 bacca di vaniglia o 1 bustina di vanillina

1 bustina di lievito per dolci

un pizzico di sale

3 – 4 cucchiai di granella di zucchero per completare (oppure zucchero a velo da aggiungere una volta cotto)

Note sulla scelta dello stampo giusto per cuocere il ciambellone nella friggitrice ad aria

Tenete conto, che nel castello della friggitrice ad aria classico, non entra uno stampo più grande di 20 cm; vi consiglio di utilizzare è un stampo da ciambellone da 18 cm . Se utilizzate una XXL anche 20 cm. Infine ricordate che una volta riempito dev’esserci sempre 1,5 cm di spazio tra l’impasto e il bordo della teglia. ( guardate la foto nel procedimento). Quindi se avete uno stampo troppo basso, ricordatevi di togliere un paio di cucchiai di impasto, per evitare che la torta esca fuori in cottura. Con quello che avanza potrete realizzare un Muffin.

Procedimento