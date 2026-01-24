Ciak si gira, Cinema Italiano

Un concerto spettacolo dedicato alla grande musica, alla fiction e al cinema, intitolato “Ciak si gira! …Cinema’” sarà in scena da mercoledì 28 gennaio a domenica 1 febbraio. Lo spettacolo è un viaggio tra le colonne sonore d’autore, interpretate da Alma Manera e con la partecipazione in voce di Beppe Convertini, per la regia di Maria Pia Liotta.

Galeotti furono Paolo Limiti, Stelvio Cipriani, Maurizio De Angelis, Joan Luis Bacalov, Fabio Frizzi e tanti altri autori che hanno firmato le pagine musicali più iconiche del cinema e della fiction. Alma Manera, soprano, attrice e performer, e Beppe Convertini, conduttore televisivo, attore e autore radiofonico, sono i protagonisti di questo spettacolo multidisciplinare che darà corpo e musica alle colonne sonore più importanti della settima arte.

Il pianoforte sarà suonato dal Maestro Kozeta Prifti, mentre sulla scena multimediale disegnata da Enrico Manera, volteggiano i danzatori Egon Polzone e Elisabeth Maria Casuccio. Le musiche originali sono state curate da Maria Pia Liotta. Lo spettacolo si svolgerà al teatro OFF/OFF di Roma, dal martedì al sabato alle 21.00 e la domenica alle 17.00. La biglietteria è aperta al pubblico e la prevendita online è disponibile sul sito www.vivaticket.it.