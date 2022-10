“Ciacci mi ha insultata!” – la lite a Pomeriggio 5 avvenuta a microfoni spenti

Giovanni Ciacci è uno dei concorrenti di punta dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip e proprio per questo motivo è finito sotto la lente di ingrandimento. A parlare di lui recentemente è stata anche La Diva Del Tubo con un video su TikTok intercettato da BlogTivvu.com.

Nel video in questione La Diva Del Tubo ricorda un aneddoto avvenuto fra lei e Giovanni Ciacci a Pomeriggio 5. Aneddoto mai andato in onda.

“Voglio parlarvi di Ciacci, non so il nome, ma quel tizio col pizzetto blu. C’ho fatto una puntata di Pomeriggio 5. A parte il fatto che si vedeva subito che era antipatico, perché ricordo che dietro le quinte se ne stava tutto da solo in un angolo. C‘erano delle ragazze che facevano le opinioniste, c’ero io, c’era Denis Dosio.. Era una puntata dedicata ai look strani”.

Il racconto della Diva del Tubo è così proseguito.

“Io sono finita seduta vicino a questo Ciacci e lui mi ha insultata dal nulla. […] Mi ha detto una frase che era tipo ‘ma come c*zzo ti vesti?’ e io gli ho risposto tipo ‘come c*zzo ti conci tu’; purtroppo c’erano i microfoni spenti e questa frase non si è sentita e poi Barbara ha parlato sopra e non si è creato un dibattito tra me e lui. Tra l’altro io avevo un vestito bellissimo di Elisabetta Franchi. Sta cosa in puntata non si è sentita perché avevamo i microfoni spenti. Però ve l’ho detto per farvi capire che persona è”.