Giovanni Ciacci fra le pagine del settimanale Chi ha parlato dei suoi amori illustri. “Ho tradito tantissimo, ma ho avuto anche io le mie delusioni. La più grande con un uomo di potere, un politico. Ma non è stato l’unico. Ho avuto passioni inenarrabili con ministri, portavoce e persino portaborse“. Il più recente però risale a poco prima della pandemia ed è stato con il compagno di una sua collega.

“Non sono mai stato così sereno come oggi e la cosa che mi rende più felice è vedere una certa fierezza negli occhi di mia madre. […] vuole sapere che rapporto ho con il decalogo del buon cristiano? Sono un peccatore. Il mio peccato più grande? Ho rivisitato il nono comandamento [che recita ‘non desiderare la donna d’altri’, ndr]. Ecco, io per molto tempo ho desiderato l’uomo delle altre.. Ho sempre ottenuto tutto. Allo stesso tempo non le nascondo che il dispiacere dato ad una collega, della quale non farò il nome, è stato nettamente superiore al piacere provato.